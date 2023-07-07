В Самарской области водителя доставали из кабины спасатели после ДТП с грузовиками

При помощи гидравлических кусачек и разжима срезали стойки кабины и отжали приборную панель. Фото: поисково-спасательный отряд Самарской области

Во вторник, 4 июля, вечером в Самарской области произошло ДТП, в результате которого спасателям пришлось доставать пострадавшего мужчину. В Сызранском районе на 896 километре трассы М-5 в попутном направлении столкнулись два грузовых автомобиля.

— Кабина второго транспортного средства сильно повредилась. Водитель получил травму ноги и оказался зажат в аварийном автомобиле. Ему требовалась медицинская помощь, — рассказали в поисково-спасательном отряде Самарской области.

Спасатели Сызрани начали деблокировать пострадавшего мужчину в 19:48. При помощи гидравлических кусачек и разжима срезали стойки кабины и отжали приборную панель. В 20:45 работы были окончены и водителя передали врачам скорой медицинской помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.