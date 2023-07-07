В Самаре женщина незаконно получала выплаты за несуществующего ребенка

Расследование дела завершено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница решила заработать денег на мошеннической схеме. Она несколько лет получала выплаты за несуществующего ребенка.

По информации СУ СК России по Самарской области, 42-летняя самарчанка предоставила документы, чтобы получить единовременное пособие при рождении ребенка, а также ежемесячное пособие и выплаты на ребенка. Женщина указала ложные данные о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

Злоумышленница получала деньги в течение четырех лет. Правоохранители завершили расследование. Женщину обвиняют по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».