Автомобилистам Самарской области дали рекомендации по езде в жару

Ни в коем случае в жаркую погоду нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область пришла устойчивая жаркая погода. В связи с этим региональная Госавтоинспекция призвала водителей быть аккуратнее на дорогах и дала рекомендации автомобилистам в жару.

Так, надо заранее проверять техническое состояние автомобиля, особенно перед дальней поездкой. Обратить внимание стоит на работу системы кондиционирования и электроники, состояние аккумулятора. Во время поездки рекомендуется брать с собой прохладительные напитки.

Парковать транспортные средства лучше в тень либо закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – полотенцем или тряпкой. А если машина долгое время стояла на солнце, ехать можно только после проветривания салона.

Также важно внимательно следить за своим состоянием. Если в дороге чувствуется головокружение, слабость, сильная головная боль, то надо обязательно остановиться. Из-за жары могут быть и резкие перепады давления, поэтому с собой всегда должны быть соответствующие медикаменты.

Ни в коем случае в жаркую погоду нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных. Напомним, все, кто попал в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД, по телефонам дежурных частей или непосредственно в подразделение.

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