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НовостиОбщество7 июля 2023 5:20

Самарцы пожаловались на стаю собак в исторической части города

Животные пробежали по Ленинском проспекту
Алена ПРОВКИНА
Животные с лаем носятся по улице. Фото: "ЧП Самара"

Животные с лаем носятся по улице. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре местные жители продолжают жаловаться на стаи бездомных животных. Собаки бегают по исторической части города.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, животные пробежали вдоль Ленинского проспекта. Они никак не отреагировали на проезжающие мимо автомобили и не показали агрессию. При этом, в комментариях пользователи все равно переживают, что животные бегают без хозяина и могут наброситься на пешеходов.

Напомним, кинолог посоветовала не кормить бездомных собак в одном и том же месте. Чтобы защитить себя от бродячих животных, жителям также не рекомендуют парковаться возле мусорных баков.