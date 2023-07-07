Самарцы пожаловались на стаю собак в исторической части города

Животные с лаем носятся по улице. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре местные жители продолжают жаловаться на стаи бездомных животных. Собаки бегают по исторической части города.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, животные пробежали вдоль Ленинского проспекта. Они никак не отреагировали на проезжающие мимо автомобили и не показали агрессию. При этом, в комментариях пользователи все равно переживают, что животные бегают без хозяина и могут наброситься на пешеходов.

Напомним, кинолог посоветовала не кормить бездомных собак в одном и том же месте. Чтобы защитить себя от бродячих животных, жителям также не рекомендуют парковаться возле мусорных баков.