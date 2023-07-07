В Самарской области парень угнал советский мотоцикл, но не смог его завести

В сарае была не заперта дверь, так вор и проник внутрь. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе Самарской области в июне этого года из сарая во дворе дома 77-летней местной жительницы похитили мотоцикл «ИЖ Планета-5», который принадлежал ее сыну. Кража произошла ночью в селе Обшаровка.

— В сарае была не заперта дверь, так вор и проник внутрь. Примерно в 50 метрах от места происшествия в кустах нашли похищенный мотоцикл, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В день кражи к соседу в рядом стоящий дом приходил его безработный 22-летний внук. Навестив своего деда, парень через некоторое время вышел во двор и перелез через забор к соседям, рассчитывая найти изделия из цветного металла.

Он зашел через незапертую дверь в сарай, увидел мотоцикл и выкатил его через ворота на улицу. Только молодой человек не смог завести двигатель, поэтому оставил его в кустах недалеко от дома. По словам парня, мотоцикл он решил угнать, чтобы покататься. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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