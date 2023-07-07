Спасо-Вознесенский собор начнут реставрировать в Самаре в июле 2023

Министерство культуры РФ выделила на реставрацию 99 миллионов рублей. Фото: сайт Александра Хинштейна

В июле 2023 года в Самаре начнется реставрация Спасо-Вознесенский собор или «Старый Собор». Подрядчик уже определен, к работам он приступит в ближайшее время. Об этом сообщается на официальном сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Напомним, старейший храм Самары 1843 года постройки включили в партийный проект «Историческая память». Все реставрационные работы проведут на средства федерального бюджета. Министерство культуры РФ выделила на реставрацию 99 миллионов рублей.

В храме выполнят демонтажные работы, устройство ленточных фундаментов и гидроизоляции стен, кирпичную кладку стен и перегородок. Также на объекте утеплят и отреставрируют фасады, воссоздадут окна и двери, а также кресты и шпиль. Все работы должны завершить до 30 ноября 2024 года.

Спасо-Вознесенский собор уже 40 лет является кафедральным собором Епархии и действующим православным храмом. Отмечается, что это единственный сохранившийся в городе храм в стиле классицизма.

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