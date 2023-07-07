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НовостиОбщество7 июля 2023 6:23

В Самаре на грузовик обрушилось дерево в центре города

Происшествие случилось ранним утром
Алена ПРОВКИНА
Дерево обрушилось на грузовик. Фото "Самара life"

Дерево обрушилось на грузовик. Фото "Самара life"

В Самаре местные жители поделились кадрами очередного обрушения дерева. Оно упало на грузовой автомобиль ранним утром в пятницу, 7 июля 2023 года.

- Утро не задалось, - сочувственно отмечают пользователи в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, огромное дерево обрушилось на грузовой автомобиль посреди дороги на пересечении улиц Маяковского и Галактионовской. При этом, очевидцы отмечают, что пока неизвестно упало дерево само или грузовик вырвал его с корнем во время движения. Подробности происшествия пока неизвестны.