В Самаре упаковщик перевел мошенникам более 700 тысяч рублей

Мужчина потерял крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные житель стал жертвой мошенников. Упаковщик планировал заработать денег на бирже, но наткнулся на аферистов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, самарец хотел найти дополнительных доход и стал изучать площадки с вакансиями. Внимание мужчины привлекло объявление об обучении игры на биржевом форуме. Горожанин связался с представителем и обсудил условия. По указанию незнакомца потерпевший стал делать ставки и вложил более 700 тысяч рублей, а через несколько дней его аккаунт заблокировали.

Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Самарец обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.