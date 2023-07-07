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НовостиПроисшествия7 июля 2023 6:53

В Самаре упаковщик перевел мошенникам более 700 тысяч рублей

Мужчина хотел заработать на бирже
Алена ПРОВКИНА
Мужчина потерял крупную сумму

Мужчина потерял крупную сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные житель стал жертвой мошенников. Упаковщик планировал заработать денег на бирже, но наткнулся на аферистов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, самарец хотел найти дополнительных доход и стал изучать площадки с вакансиями. Внимание мужчины привлекло объявление об обучении игры на биржевом форуме. Горожанин связался с представителем и обсудил условия. По указанию незнакомца потерпевший стал делать ставки и вложил более 700 тысяч рублей, а через несколько дней его аккаунт заблокировали.

Только после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Самарец обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.