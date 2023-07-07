Жителя Самары ждет арест за фальсификацию доказательства по гражданскому делу

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 55-летний местный житель фальсифицировал доказательства по гражданскому делу. Теперь мужчина предстанет перед судом.

— В 2022 году самарец решил ввести суд в заблуждение, чтобы решение было принято в его пользу. Для этого он изготовил поддельные документы и предоставил их для приобщения к гражданскому делу, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Судебная экспертиза исключила эти документы из числа доказательств, так как они были получены и оформлены с нарушением закона. Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение.

Ранее мужчина судим не был, теперь его может ждать арест до 4 месяцев. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Промышленный районный суд города для рассмотрения по существу.

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