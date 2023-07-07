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НовостиОбщество7 июля 2023 7:02

Жителя Самары ждет арест за фальсификацию доказательства по гражданскому делу

Мужчина изготовил поддельные документы
Ирина СИНЕГУБОВА
Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение.

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 55-летний местный житель фальсифицировал доказательства по гражданскому делу. Теперь мужчина предстанет перед судом.

— В 2022 году самарец решил ввести суд в заблуждение, чтобы решение было принято в его пользу. Для этого он изготовил поддельные документы и предоставил их для приобщения к гражданскому делу, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Судебная экспертиза исключила эти документы из числа доказательств, так как они были получены и оформлены с нарушением закона. Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение.

Ранее мужчина судим не был, теперь его может ждать арест до 4 месяцев. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Промышленный районный суд города для рассмотрения по существу.

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