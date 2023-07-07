12 единиц спецтехники и гуманитарный груз доставил Дмитрий Азаров самарским бойцам в зону СВО

Глава региона заверил, что Самарская область продолжит оказывать необходимую дополнительную помощь. Фото: Ольга Павловская

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился на Донбасс, чтобы доставить бойцам в зоне СВО спецтехнику и гуманитарный груз. Во время очередной встречи с защитниками Родины глава региона передал воинским подразделениям 12 единиц техники.

В этот раз колонна машин, как и в предыдущие, сформирована на основе пожеланий самих защитников. В зону проведения спецоперации доставили машины с грузоподъемными механизмами и для перевозки людей, запасные части, дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию.

— Мы там, где бойцы. Сколько бы ни занимала дорога к защитникам и каких бы усилий это ни стоило, это оправдано. Потому что это вселяет в них уверенность, что о них ни на один день на родной самарской земле не забывают и всегда готовы подставить плечо помощи военнослужащим и их семьям. Я здесь, чтобы знать из первых уст, чем помочь, — сказал губернатор.

Также Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область изо всех сил приближает День Победы и помогает бойцам, где бы они ни были. Традиционно во время поездки в зону СВО губернатор пообщался с бойцами, взял в проработку все предложения и личные вопросы насчет дополнительной помощи их семьям.

Во время передачи очередной партии спецтехники, глава региона заверил, что Самарская область продолжит оказывать необходимую дополнительную помощь бойцам для успешного выполнения боевых задач. Командиры воинских подразделений отметили значимость переданной техники и поблагодарили губернатора, промышленные предприятия и всех неравнодушных жителей.

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