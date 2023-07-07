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НовостиОбщество7 июля 2023 7:26

В Самаре легковой автомобиль врезался в автобус №41

Авария случилась ранним утром
Алена ПРОВКИНА
Легковушка врезалась в автобус

Легковушка врезалась в автобус

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители в социальных сетях поделились информацией об аварии с участием автобуса. ДТП случилось ранним утром в пятницу, 7 июля 2023 года.

Судя по опубликованным данным, легковой автомобиль врезался в общественный транспорт. Иномарка влетела в автобус №41 на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой, когда автобус поворачивал. Сообщается о том, что из салона высадили пассажиров. О пострадавших пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» отправила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, вчера из-за аварии изменили движение двух автобусов, в том числе маршрута №41. Общественный транспорт временно пустили в объезд.