Александр Ведяхин: Порядка 80% корпоративных кредитов Сбер выдает с использованием искусственного интеллекта

Уровень качества такого кредитного портфеля выше, чем у аналогичного "ручного" портфеля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди всего количества заключенных сделок оборотного кредитования и банковских гарантий в Сбере доля тех, которые рассмотрены с применением искусственного интеллекта (ИИ), составила порядка 80%. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- В корпоративном кредитовании мы применяем искусственный интеллект с 2018 года и все эти годы планомерно увеличиваем долю сделок, которые рассматриваются с его помощью. На текущий момент среди всего количества заключённых сделок оборотного кредитования и банковских гарантий доля тех, которые рассмотрены с применением искусственного интеллекта, порядка 80%. Важно, что уровень качества такого кредитного портфеля выше, чем у аналогичного "ручного" портфеля, что позволяет нам масштабировать технологии ИИ на банковские продукты, где ранее ручной труд не имел альтернативы.

Александр Ведяхин пояснил, что при кредитовании клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей искусственный интеллект помогает структурировать кредитную сделку, проанализировать риски и проверить деловую репутацию клиента, а также принять итоговое решение.