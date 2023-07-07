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НовостиПроисшествия7 июля 2023 7:53

Сложился пополам: в Самаре легковушка сбила велосипедиста

В Самаре иномарка сбила велосипедиста на улице Победы
Алена ПРОВКИНА
Потерпевшего госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Потерпевшего госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре стало известно о серьезной аварии на улице Победы. Иномарка сбила велосипедиста.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в четверг, 7 июля 2023 года, легковой автомобиль «Hyundai ix35» ехал по улице Победы в сторону улицы Земеца. Напротив жилого дома, автолюбитель на скорости врезался в 61-летнего велосипедиста, который поворачивал по главной дороге.

В результате столкновения, пострадал пожилой велосипедист. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.