Сложился пополам: в Самаре легковушка сбила велосипедиста

Потерпевшего госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре стало известно о серьезной аварии на улице Победы. Иномарка сбила велосипедиста.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в четверг, 7 июля 2023 года, легковой автомобиль «Hyundai ix35» ехал по улице Победы в сторону улицы Земеца. Напротив жилого дома, автолюбитель на скорости врезался в 61-летнего велосипедиста, который поворачивал по главной дороге.

В результате столкновения, пострадал пожилой велосипедист. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.