Хищного болотного луня нашли на дороге в Самаре и спасли

Пациента осмотрели ветеринары, состояние птицы признали нормальным. Фото: департамент охоты Самарской области

Во вторник, 4 июля 2023 года, в Самаре на автодороге по улице Утевской нашли хищную птицу – болотного луня. Об этом сообщили в департаменте охоты Самарской области.

Специалисты департамента охоты и рыболовства региона, сотрудники управления охотничьих и водных биологических ресурсов, а также орнитологи Самарского зоопарка совместно решили поместить птицу на передержку и понаблюдать за ее состоянием.

В это время охотовед все дни и ночи кормил и поил болотного луня. А в итоге смог поставить птицу на крыло. Пациента осмотрели ветеринары, состояние птицы признали нормальным. Поэтому 6 июля ее вывезли в коробке в поле и выпустили в естественную среду обитания.