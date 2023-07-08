Любите на здоровье: тест на ВИЧ-инфекцию нужно делать минимум раз в год

Заботясь о своем здоровье, надо взять за правило раз в год делать тест на ВИЧ. Фото: Самарский СПИД Центр

Сколько раз вы уже читали об опасности заболеваний, передающихся половым путем. И сколько раз подумали о том, что это не про вас…

Однако даже если вы предпочитаете моногамные отношения, не факт, что ваш партнер вдруг не собъется с пути. И даже если вы пользуетесь контрацептивами, от ВИЧ-инфекции это не спасет. Мало того, не каждый ВИЧ-положительный знает о своем статусе. А порой даже тот, кто знает, может скрыть от вас эту информацию. Риск получить опасные заболевания, передающиеся половым путем, при беспорядочных связях чрезвычайно велик. А профилактика стара, как мир, - крепкие моногамные союзы и верность своему партнеру.

Заботясь о своем здоровье, надо взять за правило раз в год делать тест на ВИЧ. И тогда, если инфицирование все-таки произошло, можно будет вовремя начать лечение и сохранить себе жизнь.

Сдать тест на ВИЧ бесплатно и анонимно можно в отделениях Самарского СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Астраханская, д.41

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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