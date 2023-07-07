В Самарской области мужчина отсудил у бывшей жены кухонный гарнитур, стол и холодильник

Женщина отдала бывшему мужу имущество Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области мужчина после развода забрал у бывшей супруги кухонный гарнитур, стол и холодильник. В дело вмешались правоохранители.

По информации ГУ ФССП России по Самарской области, горожане не смогли мирно договориться после развода. Бывшая супруга не хотела отдавать мужчине технику и мебель. Горожанин решил обратиться в суд. Служители Фемиды обязали женщин передать бывшему возлюбленному кухонный гарнитур, стол, холодильник, посудомоечную машину, духовой шкаф, варочную панель, стиральную машину и шкаф-купе.Стоимость имущество превысила 400 тысяч рублей.

Также сотрудники службы предупредили должницу о возбуждении исполнительного производства. Только после ограничения в праве выезда из страны женщина передала имущество.