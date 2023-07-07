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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:50

Шесть человек погибли при взрыве на заводе в Самарской области

ЧП произошло на предприятии «Промсинтез»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
На месте работают правоохранители.

На месте работают правоохранители.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на заводе «Промсинтез» в пятницу, 7 июля 2023 года, прогремел взрыв. Погибли шесть человек, еще два человека пострадали. Информацию об этом журналисту «КП-Самара» подтвердили собственные источники в экстренных службах.

По предварительным данным, ЧП произошло во время демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ. В ГУ МЧС России по Самарской области ситуацию комментировать отказались.

Завод «Промсинтез» расположен в Чапаевске и занимается производством взрывчатых веществ. Работает предприятие с 1997 года.