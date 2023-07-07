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НовостиОбщество7 июля 2023 8:58

В Самаре стриптиз-бар оштрафовали за рекламу с полуобнаженной «учительницей» на столе

Реклама была размещена в октябре 2022 года и приглашала на мероприятие ко Дню учителя
Ирина СИНЕГУБОВА
Образ «учителя», который интерпретируется с полуобнаженной девушкой, признали непристойным.

Образ «учителя», который интерпретируется с полуобнаженной девушкой, признали непристойным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ООО «Лас Вегас» оштрафовали за рекламу на улице Дачной с изображением полуобнаженной девушкой, сидящей на столе учителя. Об этом сообщает Самарское УФАС.

Реклама была размещена в октябре 2022 года и приглашала на мероприятие «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ Erotic Show Bar Las Vegas & Cabaret», также было подробно указано место, даты и номера телефона.

Согласно закону «О рекламе», не должны использоваться непристойные и оскорбительные образы. Образ «учителя», который интерпретируется с полуобнаженной девушкой, признали непристойным. А совокупность слов на рекламе носило сексуальный подтекст и нарушило нормы этики.

Помимо этого, в рекламе не были переведены на русский язык слова, что также недопустимо по закону. В связи с этим Самарское УФАС признало рекламу ООО «Лас Вегас» ненадлежащей и наложило штраф в размере 50 тысяч рублей. Заведение его уже выплатило полностью.

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