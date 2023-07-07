В Самаре появился брендированный трамвай «Za самбо»

В городе появился брендированный трамвай

В Самаре при поддержке федерального партийного проекта в областной столице запустили трамвай «Za самбо». Также проект поддержали зампредседателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

- Сегодня более 5 тысяч юных спортсменов выбрали самбо. Целиком и полностью одобряю этот выбор! Самбо – это исконно русский вид единоборств, развивающий смелость, силу духа, ловкость, умение стратегически мыслить – все то, что всегда пригодиться и в жизни, - отметил Александр Живайкин.

Организаторы отмечают, что брендированный транспорт на улицах города сможет повысить узнаваемость проекта и популяризирует самбо. В рамках проекта партии «Единая Россия» в ближайшее время запустят аналогичный автобус в Тольятти.