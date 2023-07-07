Военная полиция ЦВО отразила атаку условных боевиков на блокпост в Самарской области

В соответствии с замыслом, через блок–пост пытался проехать автомобиль со взрывчаткой. Фото: скриншот видео

В Самарской области прошли практические действия по отражению нападения условных боевиков на блокпост. В них участвовали военнослужащие подразделений военной полиции Центрального военного округа.

Действия развернулись на полигоне Новая Бинарадка. В соответствии с замыслом, через блок–пост пытался проехать автомобиль, в котором была взрывчаткой. Бандитская группа попыталась прорваться через блокпост, однако ее остановила огнем группа огневой поддержки военной полиции.

Военные полицейские обрушили шквал огня на наступающих боевиков и уничтожили условного противника. Всего в практических действиях участвовали около 50 военнослужащих роты военной полиции ЦВО, которые заключили первые контракты с Минобороны РФ.