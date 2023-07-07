Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2023 9:23

Военная полиция ЦВО отразила атаку условных боевиков на блокпост в Самарской области

Действия развернулись на полигоне Новая Бинарадка [видео]
Ирина СИНЕГУБОВА
В соответствии с замыслом, через блок–пост пытался проехать автомобиль со взрывчаткой. Фото: скриншот видео

В соответствии с замыслом, через блок–пост пытался проехать автомобиль со взрывчаткой. Фото: скриншот видео

В Самарской области прошли практические действия по отражению нападения условных боевиков на блокпост. В них участвовали военнослужащие подразделений военной полиции Центрального военного округа.

Действия развернулись на полигоне Новая Бинарадка. В соответствии с замыслом, через блок–пост пытался проехать автомобиль, в котором была взрывчаткой. Бандитская группа попыталась прорваться через блокпост, однако ее остановила огнем группа огневой поддержки военной полиции.

Военные полицейские обрушили шквал огня на наступающих боевиков и уничтожили условного противника. Всего в практических действиях участвовали около 50 военнослужащих роты военной полиции ЦВО, которые заключили первые контракты с Минобороны РФ.