В Самарской области пройдут масштабные дорожные рейды

Инспекторы усилят контроль на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пройдут направленные широкомасштабные дорожные рейды. В регионе усилят контроль в выходные дни.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники правоохранительных органов проведут дорожные рейды с 7 по 8 июля 2023 года. Особое внимание уделят водителям, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, инспекторы пристально будут следить за нарушителями, допускающих выезды на встречную полосу движения.

Напомним, в ходе рейдов задействуют максимальное количество личного состава. В том числе – руководство.