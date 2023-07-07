Взрыв на «Промсинтезе» в Чапаевске мог прогреметь из-за старых труб

ЧП произошло в пятницу 7 июля. Фото: из соцсетей

Взрыв на заводе «Промсинтез» в Чапаевске, который унес жизни шести человек, мог прогреметь из-за старых труб во время сварочных работ. Такую версию озвучил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми и ранее использовались на предприятиях ОПК. Есть данные, что в них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ, - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Напомним, взрыв на «Промсинтезе» прогремел днем в пятницу, 7 июля 2023 года. Погибли шесть человек, еще двое получили ранения. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

«Промсинтез» производит взрывчатые вещества для промышленных нужд. Работает предприятие с 1997 года.