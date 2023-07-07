Самарская область подтвердила высокий уровень работы с инвесторами

В Самарской области активно развиваются инвестплощадки. Фото: минэкономразвития Самарской области

Самарская область прошла независимую оценку Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Это подтвердило высокий уровень качества работы и сервиса в работе с потенциальными инвесторами.

— Высокие оценки нашей работы от федеральных коллег и непосредственный интерес к региону со стороны инвесторов позволяют нам понять, что мы движемся в правильном направлении. Мы продолжим повышать планку и формировать лучшие условия для работы и развития бизнеса, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

НААИР проводит независимую оценку качества работы региональных специализированных организаций по работе с инвесторами с 2023 года. В результате формируется отчет с рекомендациями на основе успешного российского и зарубежного опыта, который можно использовать для повышения эффективности работы.

В Самарской области активно развиваются инвестплощадки, действуют все специальные налоговые режимы, а также продолжает расширяться перечень инструментов поддержки для бизнеса. Зампредседатель правления НААИР отметил, что за последние несколько лет регион добился значительного прогресса в работе с инвесторами и сформировал отлаженный механизм привлечения инвесторов в область.

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