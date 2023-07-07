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НовостиОбщество7 июля 2023 10:03

Созданного в Самаре робота-картографа признали одной из лучших практик доказательного подхода

Цифровую разработку рекомендовали для тиражирования
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Разработку рекомендовали для тиражирования

Разработку рекомендовали для тиражирования

В Самарском университете им. Королева разработали Робота-картографа. Его внедрили в работу Департамента экономического развития, инвестиций и торговли города Самара.

Проект по созданию «цифровых профилей» зданий и сооружений опубликовала Счетная палата страны в сборнике лучших практик доказательного подхода при принятии управленческих решений. Сам проект получил признание в прошлом году на конкурсе в номинации «Анализ проблем». Программное обеспечение разработано на базе кафедры геоинформатики и информационной безопасности университета и АО «Самара-Информспутник». Так, на одном из муниципальных порталов представили цифровой адресный план с набором тематических слоев. Для демонстрации результатов также создали сайт, на котором представили цифровые профили по сокращенному набору источников по всем городам страны, население которых более 100 тысяч человек.

С помощью проекта обосновали корректировку приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года в части пространственного планирования и повышения качества городской среды.