Экс-главу Самарского ветеринарного объединения уличили в мошенничестве

В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить бывшего руководителя ГБУ «Самарское ветеринарное объединение». Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что в 2021 году экс-глава устроила на работу свою знакомую. Та заняла должность ведущего ветеринарного врача и в период с сентября 2021 года по май 2022 года получила зарплату в размере 263 тысяч рублей. Ими «работница» распорядилась по своему усмотрению.

Еще одно мошенничество было связано с выплатами премий. В октябре 2022 года руководитель предъявила документы, согласно которым 9 сотрудников должны были получить выплаты за проведенную вакцинацию. При этом прививки они не делали, а свои премии отдали начальнице.

В отношении руководительницы возбудили уголовное дело по статье 159

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