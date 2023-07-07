Расписание электричек изменится в Самарской области с 8 июля из-за «Волжской Жемчужины»

Новую остановку открыли в преддверии юбилейного 50-го Грушинского фестиваля. Фото: АО "Самарская ППК"

С 8 июля 2023 года в Самарской области изменится расписание движения пригородных поездов на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

— Это связано с назначением остановки на платформе Волжская Жемчужина, — говорится в сообщении.

Так, поезд № 6302/6301 Пятилетка (05:50) – Жигулевское Море (07:44) по рабочим дням проследует как: Пятилетка (05:50) – Волжская Жемчужина (07:32-07:33) – Жигулевское Море (07:46).

Поезд № 6304/6303 Пятилетка (05:50) – Отвага (08:18) по выходным дням проследует по измененному расписанию: Пятилетка (05:50) – Волжская Жемчужина (07:32-07:33) – Отвага (08.18).

Поезд № 6306/6305-6365 Самара (08:46) – Курумоч (10:14-10:38) – Жигулевское Море (11:28) по выходным дням будет ходить как: Самара (08:46) – Курумоч (10:14-10:38) – Волжская Жемчужина (11:19-11:20) – Жигулевское Море (11:33). С более подробным и полным расписанием можно ознакомиться на сайте.

Напомним, в Самарской области в преддверии юбилейного 50-го Грушинского фестиваля на Куйбышевской железной дороге открыли новый остановочный пункт «Волжская Жемчужина» с видовой селфи-площадкой.

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