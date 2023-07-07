В историческом центре Самары перекроют три улицы с 10 по 17 июля 2023 года

Изменения также коснутся работы общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 июля 2023 года, с 9:00 в Самаре перекроют три улицы. Это связано с реконструкцией теплотрассы в историческом центре города. Информацию сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать на следующих улицах: на пересечении Ленинградской с улицей Куйбышева (в сторону улицы Степана Разина); на Пионерской (от улицы Водников до улицы Степана Разина); на Алексея Толстого (от улицы Комсомольской до улицы Пионерской, включая перекресток с улицей Пионерской).

Изменения также коснутся работы общественного транспорта. Троллейбусы № 6 «Губернский рынок – улица Грозненская» и № 16 «Губернский рынок – 6-й причал» временно перестанут ходить по маршрутам.

Ограничения продлятся до 5:00 17 июля 2023 года.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

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