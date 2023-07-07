Губернатор Самарской области прокомментировал взрыв на заводе «Промсинтез»

Разобраться в причинах трагедии предстоит специалистам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 7 июля 2023 года, в Самарской области на заводе «Промсинтез» произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли шесть человек. Ситуацию прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.

— Нахожусь на связи с МЧС, правоохранительными ведомствами и руководством предприятия. Ведутся следственные действия. До их завершения говорить о причинах произошедшего преждевременно, — сказал глава региона.

Разобраться в причинах трагедии предстоит специалистам. Также губернатор отметил, что уже дал необходимые поручения социальному блоку правительства. На особый контроль поставлено и оказание медицинской помощи пострадавшим.

— Готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, в результате ЧП еще двое работников получили ранения. Все погибшие и пострадавшие работали в 3-м и 5-м цехах. По предварительным данным, взрыв произошел во время демонтажа оборудования. Также есть информация, что на предприятии могла взорваться труба, по которой на завод подавался жидкий азот.

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