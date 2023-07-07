Рыбак из Тольятти отправится на обязательные работы за незаконную рыбалку

Ущерб составил 30 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Жигулевска вынес приговор 41-летнему жителю Тольятти. Мужчину уличили в незаконной рыбалке. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Выяснилось, что подозреваемый работает сторожем базы отдыха. 1 марта 2023 года он выловил из Волги при помощи сетей плотву, леща, стерлядь. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 30 тысяч рублей.

В отношении рыбака возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов). Отмечается, что он возместил ущерб. Суд приговорил его к 150 часам обязательных работ. Резиновая лодка, на которой мужчина рыбачил, была конфискована в доход государства.

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