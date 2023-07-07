В Самарской области наркосбытчица проведет за решеткой 10 лет

Женщина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе Самарской области задержали 34-летнюю женщину. Ее обвинили в продаже наркотиков.

По информации прокуратуры Самарской области, 34-летняя женщина областной столицы ехала на 94 километров «Подъезд к г. Оренбург от М5-Урал». Инспекторы задержали пассажирку. В ходе личного досмотра у нее обнаружили и изъяли наркотические средства, масса которого 110 грамм.

Уже после сотрудники полиции обнаружили 68 «тайников-закладок», которые разложили по региону с целью дальнейшего сбыта. Женщину приговорили к колонии, она проведет за решеткой 10 лет лишения свободы.