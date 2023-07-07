Сбер выпустил новую серию стикеров для бесконтактной оплаты с героями «Союзмультфильма»

Стоимость стикера составляет 700 рублей. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Сбер подготовил для своих клиентов новую серию платежных стикеров для бесконтактной оплаты. Теперь они доступны в новом дизайне – на них изображены герои «Союзмультфильма». Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Финансового Конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

На стикерах можно увидеть любимых героев из детских мультфильмов – Карлсона, Винни Пуха, Попугая Кешу. А владельцам пакетов услуг СберПервый и СберПремьер будут предложены уникальные стикеры с градиентом.

Стоимость стикера составляет 700 рублей. Подписчики СберПрайм+, а также клиенты с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый и Sber Private Banking смогут получить их бесплатно.

Заказать стикер можно через мобильное приложение банка, а получить в любом отделении или заказать доставку курьера.