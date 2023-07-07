Участок Московского шоссе частично перекрыли в Самаре 7 июля

Горожан просят заранее планировать свои маршруты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 7 июля 2023 года, в Самаре частично перекрыли участок Московского шоссе. Это связано с необходимостью ремонтных работ на водоводе. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— С 10:00 на Московском шоссе в районе пересечения с улицей Гастелло по направлению в город будет частично ограничено движение транспорта, — говорится в сообщении.

Все дело в том, что ООО «Самарские коммунальные системы» проводят восстановительные работы на водоводе. Горожан просят заранее планировать свои маршруты.

Напомним, в историческом центре Самары перекроют три улицы с 10 по 17 июля в связи с реконструкцией теплотрассы.

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