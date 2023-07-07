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НовостиОбщество7 июля 2023 11:32

В Самаре пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи любви и верности

Праздник состоится 8 июля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
На набережной пройдет празднование Дня семьи, любви и верности

На набережной пройдет празднование Дня семьи, любви и верности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей пригласили посетить мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Праздник состоится 8 июля 2023 года.

По информации пресс-службы правительства региона, мероприятие пройдет с 17:00 до 22:00 на Софийской набережной (4-й очереди набережной реки Волги). Программа стартует с церемонии награждения семей, которые находятся в браке более четверти века. В это же время на набережной будут работать консультационные площадки службы семьи и социальной защиты. Сотрудники ЗАГС проинформируют горожан об электронных услугах, а также о возможностях и преимуществах сервиса «Рождение ребенка».

Желающие смогут получить рекомендации от практикующего семейного психолога. В 20:30 в кинотеатре откроется показ фильма «Любовь и голуби».