В Самаре частично перекроют улицу Ново-Вокзальную с 17 июля 2023 года

Изменения продлятся несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 17 июля 2023 года, в Самаре начнут действовать изменения на улице Ново-Садовой. Информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.

– До 24 июля 2023 года будет закрыта одна полоса по улице Ново-Садовой – на участке от улицы Стара-Загора в сторону проспекта Карла Маркса, – пояснили в мэрии.

Напомним, с 10 июля в Самаре также будет ограничено движение транспорта в историческом центре. Это связано с проведением работ по реконструкции теплотрассы. Изменения продлятся несколько дней. Они также коснутся работы общественного транспорта.

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