Самарцы смогут добраться в Ингушетию прямым авиарейсом с июля 2023 года

Время в пути составит чуть более двух часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители и гости Самары смогут добраться до Ингушетии прямым авиарейсом. Прямые перелеты возобновляет авиакомпания Red Wings. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

– Пассажиры Red Wings смогут быстро и комфортно добраться из Самары в город Назрань. Это значит, что вас ждут незабываемые впечатления и новые приключения в самом сердце Кавказа, – отмечают в пресс-службе авиакомпании.

Перелеты в Ингушетию из областной столицы стартует 23 июля 2023 года. Между городами будут курсировать комфортные современные самолеты SSJ-100. Они будут перевозить пассажиров раз в неделю, по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 20 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.