Самарские студенты представили проекты нового международного кампуса

Закончилась сессия защитой проектов. Фото: Самарский университет

В среду, 6 июля, в Самарском университете имени Королева собрались студенты нескольких вузов области, чтобы обсудить, каким будет международный межвузовский кампус. Форсайт-сессия прошла под руководством команды «ПРОкампуса» госкорпорации ВЭБ.РФ.

Начальник управления внеучебной работы Самарского университета Мария Резниченко напомнила, что в фундаменте любого масштабного проекта должна лежать идея и посоветовала студентам представить себе места, которые запомнятся, куда захотелось бы возвращаться после выпуска.

Отмечается, что будущий инфраструктурный объект затронет интересы многих людей, поэтому в процессе проектирования должна участвовать каждая из категорий – заявить о себе, своих чаяниях и надеждах. Основным принципом проектирования будущей точки роста Самары предлагается сделать принцип соучастия.

В первую очередь планируется создать костяк актива, так называемую команду кампуса, которая станет проводником между профессионалами и заинтересованными лицами. Студенты разделились на команды и в течение дня формулировали свое видение будущего кампуса. Закончилась сессия защитой проектов.

Так, команда «архитекторов» предложила развивать территорию у стадиона Самара-Арена уже сейчас, то есть создать кампус-парк. Создатели проекта «Триом» предложили пустить к кампусу брендированные маршруты: автобусы-шаттлы, трамваи и электрички.

А команда «медиа» заявила о создании редакции ИТ-кампуса и уже проанонсировала фоторепортаж и два видеоинтервью. ИТ-приложение так заинтересовало основного эксперта встречи, что было предложено выступить с идеей перед инвесторами и венчурными фондами уже 8 июля.

Будущее приложение авторы предлагают интегрировать с другими сервисами ГосУслуги, Leader ID, РСВ, что автоматически сделает его универсальным. Также оно может взять на себя решение вопросов, связанных с расписанием, поддержкой здоровья, созданием студенческого рейтинга.

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