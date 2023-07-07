Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими из Самарской области в зоне СВО

Военные рассказали губернатору, какая поддержка нужна им и их семьям. Фото: Ольга Павловская

Губернатор Дмитрий Азаров вновь отправился в зону спецоперации, недалеко от линии боевого соприкосновения, чтобы пообщаться с военнослужащими из Самарской области. Глава региона объехал несколько подразделений. Бойцы, в свою очередь, рассказали губернатору, какая поддержка нужна им и их семьям.

Во время поездки в 43 полк Дмитрий Азаров передал бойцам дополнительные машины, запасные части и другие специальные средства. Военнослужащие обсудили с главой региона ряд вопросов, в том числе – планируемый отпуск. Губернатор отметил необходимость предоставления парням возможности побывать дома с родными и близкими положенные две недели. Он также вручил им региональные награды «За служение людям». Бойцы поблагодарили главу региона за поддержку.

– Спасибо вам за принятые меры, мы их почувствовали на себе. Поддержка и ваша, и общественных организаций региона ощущается. Спасибо всем, кто не оставляет нас, – поделились защитники Отечества.

Дмитрий Азаров также встретился с бойцами 15-го казачьего добровольческого отряда «Ермак», который перешел в ведение 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Он проверил бытовые условия бойцов, окопные сооружения и позиции стрелков, провел личный прием. Один из бойцов предложил благоустроить детскую площадку в одном из дворов Самары. Он сам планировал привести объект в порядок, но довести дела до конца не успел – ушел защищать Родину. Дмитрий Азаров поддержал инициативу.

– Я горжусь парнями, которых вижу тут. Есть желание делать для них еще больше, для их родных и близких. Потому что понимаю, что они делают для нас, в зоне спецоперации это становится понятнее. Вернувшись домой, в Самару, с новым приливом сил мы за это возьмемся и сделаем все, что зависит от нас, для того, чтобы враг был разбит и победа была за нами, – подчеркнул губернатор после встречи.

Дмитрий Азаров выслушал все просьбы и предложения, в том числе личного характера по вопросам предоставления медицинских, образовательных и бытовых услуг, взял на заметку для дальнейшей проработки.