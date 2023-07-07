В Самарской области выдан первый кредит по программе «Промышленная ипотека»

Заемщик по кредиту — производитель бетона. Фото: freepik.com

В Самарской области выдан первый кредит в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». Кредитная линия на сумму около 40 млн рублей для приобретения объектов промышленной недвижимости открыта Самарским отделением Сбербанка для компании ООО «Магистр».

- Госпрограмма «Промышленная ипотека» — новый вид поддержки для предприятий, благодаря которой бизнес получает возможность создать или увеличить производственные мощности», - сообщил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Основной вид деятельности ООО «Магистр» – производство товарного бетона. Компания входит в структуру ГК «Новый Дон», которая уже более 20 лет является застройщиком жилых домов Самарской области. За это время возведено и сдано в эксплуатацию более 1,5 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. В настоящее время группа компаний помимо строительства является исполнителем нескольких национальных проектов, поставщиком в сфере товаров, работ, а также услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- Благодаря выданным кредитным средствам мы можем расширить производственные мощности и использовать собственный потенциал для реализации масштабных строительных проектов, - поделился генеральный директор ГК «Новый Дон» Анатолий Давидюк.

Государственная программа «Промышленная ипотека» предполагает выдачу кредитов сроком до 7 лет в объеме до 500 млн рублей, предназначенных на покупку производственных площадей.