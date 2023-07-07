Многодетным семьям Самары вручили сертификаты на улучшение жилищных условий

После завершения торжественной части и вручения сертификатов семьи рассказали о своих планах и о занятиях детей. Фото: администрация Самары

В преддверии Дня семьи, любви и верности, 7 июля, глава Самары Елена Лапушкина вручила сертификаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям. В 2023 году сертификаты и памятные подарки получили две многодетных семьи.

В первой семье воспитываются шесть детей – три девочки и три мальчика. Семья большой вклад вносит и в общественное развитие. В мае этого года общественная палата Самарской области наградила многодетную маму грамотой за доблестный труд, волонтерскую деятельность, большой вклад в поддержку участников СВО и жителей новых регионов России. А во второй семье – восемь детей.

После завершения торжественной части и вручения сертификатов семьи рассказали о своих планах и о занятиях детей. Напомним, программа «Самара Социальная» предусматривает выделение безвозмездной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых пять и более детей.

На выделенные денежные средства семьи могут приобрести квартиру или частный дом на территории Самары или Самарской области. Таким образом за четыре предыдущих года свои жилищные условия улучшили восемь многодетных семей.

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