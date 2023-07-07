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НовостиСпорт7 июля 2023 12:20

Тольяттинский «Акрон» представил форму с паттерном в виде Жигулевских гор

Комплект выполнен в цветах клуба – красном и черном
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В новом сезоне «Акрон» будет играть в форме от итальянской компании Macron. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

В новом сезоне «Акрон» будет играть в форме от итальянской компании Macron. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон», который выступает в Первой лиге, представил один из комплектов формы, в котором команда будет выступать в сезоне 2023/2024. Выполнена форма в цветах клуба – красном и черном. На футболках – паттерн в виде Жигулевских гор.

- Жигулевские горы — в изолиниях топографической карты, сила труда — в серых отблесках стали, - говорится в анонсе «Акрона».

В новом сезоне форму для «Акрона» сделал другой технический партнер. Новый комплект - от итальянской марки Macron. До этого тольяттинцы играли в форме от другого итальянского экипировщика – Kappa.