Несколько домов Самары останутся без холодной воды с 11 по 14 июля 2023 года

Отключения продлятся несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе несколько домов Самары останутся без холодной воды. Изменения связаны с проведением ремонтно-профилактических работ. В ООО «РКС-Самара» рассказали, по каким адресам планируются отключения.

11 июля с 09:30 до 19:00 ХВС не будет на ул. Советской Армии, 124, 126, 128. С 8:00 12 июля до 08:00 13 июля может быть отключено холодное водоснабжение по ул. Красноармейская, 93а, 93, 99, 101, 103; ул. Братьев Коростелевых, 17, 47-100; ул. Арцыбушевская, 13, 27а, 32, 34, 34а; ул.Льва Толстого,96-120. Также 12 июля с 09:00 до 14:00 отключения запланированы по адресам: ул. Гвардейская, 19, 21, 24, 26; ул. Свободы, 232, 234, 238, 240; пр. Металлургов, 89, 91, 93; ул. Алма-Атинская, 28; ул.Путейская, 29.

14 июля без воды останутся дома по ул. Русская, 3-27; ул. Стандартная, 2-38; ул. Бобруйская, 59-79; пр. Сахалинский, 2-22. ХВС не будет 9:30 до 17:00.

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