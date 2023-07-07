Самолет столкнулся с птицей во время приземления в аэропорту в Самаре

К счастью, посадка оказалась благополучной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 5 июля 2023 года, в небе над Самарой произошел небольшой авиаинцидент. Самолет столкнулся с птицей. Об этом сообщили в телеграм-канале «AVIAINCIDENT».

– Участником происшествия стал Airbus-320 RA-73759 «Владимир Комаров». При заходе на посадку в аэропорт назначения Самара, 145 метров и удалении 2 км он столкнулся с птицей, – пояснили авторы канала.

Отмечается, что посадка прошла благополучно.

Ранее стало известно, что с июля из Самары возобновляются прямые авиарейсы в Ингушетию. Добраться туда можно будет раз в неделю, по воскресеньям. Время в пути составит чуть более двух часов.