Начались испытания Ту-160М с двигателями, изготовленными в Самаре

Двигатель НК-32 серии 02 на испытательном стенде.

Программа возобновления производства Ту-160М была запущена в 2015 году и потребовала от участников проекта серьезной модернизации производства. Производитель уникальных газотурбинных двигателей с форсажной камерой НК-32 серии 02 тоже развернул масштабную реконструкцию и техническое перевооружение предприятия. И уже с 2020 года начал поставлять серийные изделия по контракту с ПАО «Туполев» и Минобороны России.

- В модернизацию предприятия было инвестировано 40 млрд рублей. Это позволило не только выполнить государственный заказ, но и создать необходимый задел для выполнения других задач, таких как создание перспективного двигателя для авиации, разработка ПД-8В – нового самого большого двигателя для отечественных тяжёлых вертолетов, производство двигателя мощностью 32 мегаватта для газоперекачивающих агрегатов, - сообщил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Сегодня предприятие продолжает активно обновляться для создания новых двигателей.

Испытания стратегического ракетоносца выполняются совместными экипажами Минобороны России и ПАО «Туполев».