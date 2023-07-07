Мобилизованный самарский журналист рассказал об экс-миллионере, который командует ротой на СВО

Самарец отмечает, что командир отличается гостеприимством и заботой и бойцах Фото: Александр КОЦ

Самарский журналист Илья Круговой, который был призван на службу в рамках частичной мобилизации, рассказал о необычном знакомом, которого встретил в зоне спецоперации. Сегодня он – командир 2-й роты 1 батальона 88 бригады, а ранее был миллионером.

– Там, на территории нынешней Украины, я был миллионером. А после событий 2014 года все осталось там. Фактически я стал бомжом. Почему здесь? Да потому, что их надо додавливать иначе они придут сюда и что тогда будет происходить — страшно представить, – приводит слова командира Илья Круговой.

Журналист отмечает, что командир – или Василич, как его называют остальные – отличается гостеприимством и заботой о своих бойцах. Его хозяйство, несмотря на руины, остается уютным. Здесь обустроены места для ночлега, есть кухня и небольшой холодильник, отдельно стоит уборная и душевая.

– Для меня самое главное обеспечить для ребят не роскошные, но хотя бы сносные условия, чтобы они, вернувшись с ЛБС, смогли нормально отдохнуть, постираться, помыться и привести себя в порядок, – цитирует мужчину самарец.

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