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НовостиОбщество7 июля 2023 13:14

В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В последующие дни воздух в регионе прогреется до +37 градусов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На территории губернии действует желтый уровень опасности

На территории губернии действует желтый уровень опасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за аномальной жары, которая нагрянула 7 июля 2023 года, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Специалисты Приволжского УГМС предупреждают жителей об экстремально высоких температурах воздуха.

– В период с 7 по 11 июля в Самарской области сохранится жара +31, +37 градусов. Объявлен желтый уровень опасности, – поясняют синоптики.

Такая жара может серьезно сказаться на здоровье, поэтому в ГУ МЧС по региону советуют соблюдать простые правила. Жителям нельзя долго находиться на солнце, избегать повышенной физической нагрузки, пить больше жидкости, контролировать температуру воздуха в помещении.

Гипертоникам необходимо следить за давлением, диабетикам – за уровнем сахара в крови.

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