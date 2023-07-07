В Самаре врачи спасли пациентку с ишемической болезнью сердца, которая месяц не обращалась за помощью

Самарчанку доставили в больницу после того, как родственники забили тревогу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре врачи спасли пациентку с острой формой ишемической болезни сердца. Женщина в течение месяца не обращалась за помощью. Подробности сообщили в региональном Минздраве.

В мае самарчанка переболела ОРВИ. После этого у нее болела шея, спина, ей было тяжело подниматься по лестнице. Однако обращаться к медикам женщина не спешила – все симптомы они списывала на последствия простуды. В конце июня, когда самарчанке стало хуже, ее родные вызвали скорую.

– Когда пациентка попала к нам, мы диагностировали уже острую форму ишемической болезни сердца – острый коронарный синдром, осложненный отеком легких и нарушением ритма, – рассказала заведующая кардиологическим отделением №5 Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Алия Тухбатова.

Специалисты оказали женщине необходимую помощь. Еще неделю она находилась под наблюдением врачей, после чего отправилась домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.