Появилась программа мероприятий ко Дню семьи, любви и верности в Самарской области

С прошлого года праздник официально стал государственным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая Самарская область отпразднует День семьи, любви и верности в 2023 году. Подробностями праздничной программы сообщили в региональном правительстве.

Торжественные мероприятия пройдут во всех городах и районах. 70 семей получат медали «За любовь и верность», а 315 влюбленных пар зарегистрируют брак. Еще одним важным событием станет старт проекта «Здоровье будущих родителей и их детей». Он был создан по поручению Дмитрия Азарова. В его рамках новоиспеченные супруги получат сертификаты на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья – их вручат прямо в ЗАГСе.

Накануне празднования управлением ЗАГС Самарской области был запущен флешмоб «СилаVлюбви». Он проходит «ВКонтакте», где все желающие делятся своими историями любви. 7 и 8 июля экраны мультимедийного комплекса в Самаре на склоне площади Славы дополнит тематический контент, приуроченной к празднованию Дня семьи, любви и верности. А пассажиры общественного транспорта услышат аудиопоздравления.

В Самаре празднование Дня семьи, любви и верности пройдет с 17:00 до 22:00 на Софийской набережной (4-й очереди набережной реки Волги). В программе – церемония награждения, работа консультационных площадок службы семьи и социальной защиты. Все желающие также смогут получить рекомендации от практикующего семейного психолога. А специалисты областного Минздрава расскажут о новом проекте «Здоровье будущих родителей и их детей».

В 20:30 в кинотеатре под открытым небом «Филин» (Софийская набережная) начнется кинопоказ – зрители увидят любимый многими поколениями фильм «Любовь и голуби». А с 10:00 на площади Славы состоятся праздничные церемонии бракосочетания для 32 пар молодоженов.