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НовостиПроисшествия7 июля 2023 14:40

Власти Чапаевска окажут помощь родным сотрудников, погибших при взрыве на заводе «Промсинтез»

Об этом заявил глава города Александр Кузнецов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело

По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Чапаевска окажут помощь родственникам сотрудников, которые трагически погибли при взрыве на заводе «Промсинтез». Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил глава города Александр Кузнецов.

– Хочется высказать слова соболезнования родным и близким. Правоохранительными органами будут определены причины произошедшего. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь, – подчеркнул мэр Чапаевска.

Напомним, взрыв на предприятии прогремел около полудня в пятницу, 7 июля. По информации прокуратуры, авария произошла во время ремонта технического трубопровода. В результате ЧП погибли шесть человек, еще двое получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.