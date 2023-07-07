Власти Чапаевска окажут помощь родным сотрудников, погибших при взрыве на заводе «Промсинтез»

По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Чапаевска окажут помощь родственникам сотрудников, которые трагически погибли при взрыве на заводе «Промсинтез». Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил глава города Александр Кузнецов.

– Хочется высказать слова соболезнования родным и близким. Правоохранительными органами будут определены причины произошедшего. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь, – подчеркнул мэр Чапаевска.

Напомним, взрыв на предприятии прогремел около полудня в пятницу, 7 июля. По информации прокуратуры, авария произошла во время ремонта технического трубопровода. В результате ЧП погибли шесть человек, еще двое получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.