Авария на предприятии произошла в пятницу, 7 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто погиб при взрыве на заводе «Промсинтез» в Самарской области. Полный список опубликовали авторы телеграм-канала SHOT.

Напомним, смертельная трагедия унесла жизни шестерых человек. Это слесари-ремонтники – 43-летний Максим Щ., 55-летний Олег М., 47-летний Николай Т., 34-летний Николай Ж., а также электрогазосварщики – 43-летний Евгений К., 39-летний Алексей К.

Напомним, авария произошла во время ремонта технического трубопровода. В результате ЧП пострадали двое. 26-летний Алексей Б. был доставлен в больницу с сотрясением и открытой черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в коме. 45-летний Валерий Т. госпитализирован в состоянии оглушенности, сообщает SHOT.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверки.