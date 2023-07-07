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НовостиОбщество7 июля 2023 14:57

Дмитрий Азаров во время поездки в зону спецоперации осмотрел созданный пункт управления связью

Объект используют военнослужащие из Самарской области
Полина КАРПОВА
В рамках поездки глава региона также пообщался с бойцами. Фото: Ольга Павловская

В рамках поездки глава региона также пообщался с бойцами. Фото: Ольга Павловская

Во время поездки в зону СВО глава региона Дмитрий Азаров осмотрел новый пункт управления связью. Его губернатору продемонстрировал командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин. Специальные технические средства были доставлены при поддержке Дмитрия Азарова и аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Благодаря им боевые действия станут эффективнее.

– Сейчас мы способны в режиме 24/7 мониторить обстановку по связи, своевременно принимать те или иные решения. Для этого у нас есть специальная группа мониторинга и группа оперативного управления, рассказали главе региона военнослужащие.

Командующий, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку.

– Плечом к плечу стоят парни из разных регионов нашей страны, но большинство из них – из Поволжья. И понятно, что благодаря этим средствам связи повышается оперативность управления войсками, эффективность боевых действий, – отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, в рамках поездки губернатор посетил несколько подразделений и лично пообщался с бойцами.